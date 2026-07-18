Стало известно, за что Беллингем ударил Барко по затылку после матча Аргентина — Англия

После игры Беллингем ударил по затылку аргентинца. Полузащитнику «Реала» грозит дисквалификация за неспортивное поведение. Барко остался в запасе в этом матче, следовательно, у игроков не могло возникнуть конфликта в ходе поединка.

Выяснилось, что после гола Энцо Фернандеса Барко не праздновал успех с партнерами, а демонстративно прыгал перед скамейкой англичан. Второй эпизод произошел уже после окончания матча. Барко, проходя мимо Беллингема, сказал ему что-то обидное на испанском, рассчитывая, видимо, что тот не поймет. Однако англичанин играет в Испании уже три года, поэтому смысл сказанного до него дошел. После этого Беллингем не сдержался.

Сборная Аргентины вырвала победу у Англии (2:1), уступая в счете. В финале южноамериканцы сыграют со сборной Испании.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику англичан в матче с Аргентиной.