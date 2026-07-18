Защитник «Юты» Сергачев хочет развивать лидерские качества: в «Тампе» от него такого не требовали

Хоккеист, показавший свой второй результат в карьере по набранным очкам, признался, что не вполне доволен сезоном. Он считает, что может и должен показывать лучшую статистику.

«Стараюсь развивать и свои лидерские качества, потому что в «Юте» на меня смотрят как на лидера. В «Тампе» такого не было. Там я просто выходил и играл. В «Юте» же у меня немного другие функции, в которых тоже нужно становиться лучше. Нужно работать над собой. Это то, чем я стараюсь сейчас заниматься», — сказал Сергачев.

Михаил Сергачев выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2017 года, а в 2024-м был обменян в «Юту». В минувшем сезоне он набрал 59 (10+49) очков в 78 матчах регулярного чемпионата, а также 5 (0+5) баллов в шести играх плей-офф. «Юта» выбыла в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в шести матчах будущему финалисту «Вегас Голден Найтс».

Ранее минское «Динамо» назначило главным тренером трехкаратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Брылина.