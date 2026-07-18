Более 200 ассоциаций поддержат Инфантино на выборах, несмотря на скандал

По данным издания, действующего президента готовы поддержать более 200 национальных ассоциаций из 211. В финальной части ЧМ-2026 впервые участвовали 48 команд. Инфантино продвигает идею о расширении турнира до 64 сборных. Такие новшества очень нравятся представителям тех стран, которые без расширения имели бы мало шансов отобраться на чемпионат мира.

Инфантино подвергся жесткой критике после истории с американским нападающим Фоларином Балогуном. Футболист получил красную карточку и должен был пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Однако дисквалификация была отложена после того, как Инфантино получил звонок от Дональда Трампа.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальное заявление, резко осудив действия Инфантино. Сообщалось, что УЕФА намерен выдвинуть на выборах свою кандидатуру против действующего президента ФИФА.