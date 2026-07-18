По его словам, никаких церковных запретов на раздачу одежды или проведение ремонта в этот период не существует — все это относится к народным поверьям, не связанным с православной традицией. Напротив, первые сорок дней священнослужитель назвал особенно подходящими для благотворительности: вещи умершего можно передавать нуждающимся, а помощь голодным и другие добрые дела становятся духовной поддержкой усопшего и формой молитвы за него. Протоиерей напомнил, что сороковой день имеет особое религиозное значение, и посоветовал родственникам отказаться от надуманных ограничений, сосредоточившись на молитве и помощи другим людям.