Галерея современного искусства откроется в Нижнем Новгороде осенью

Галерея современного искусства «E‑U-Genius» откроется в Нижнем Новгороде осенью этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в режиме онлайн она была открыта еще в 2020 году.

Отмечается, что в галерее художники-резиденты выставляют фотографии своих работ в соцсетях и на портале пространства.

Добавляется, что в настоящее время в помещении, где откроется галерея, ведутся ремонтные работы. Концепция держится в секрете.