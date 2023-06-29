Галерея современного искусства откроется в Нижнем Новгороде осенью
Фото: [©Александр Поляков/РИА Новости]
Галерея современного искусства «E‑U-Genius» откроется в Нижнем Новгороде осенью этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что в режиме онлайн она была открыта еще в 2020 году.
Отмечается, что в галерее художники-резиденты выставляют фотографии своих работ в соцсетях и на портале пространства.
Добавляется, что в настоящее время в помещении, где откроется галерея, ведутся ремонтные работы. Концепция держится в секрете.