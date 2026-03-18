Галицкий эмоционально выступил перед командой после разгрома ЦСКА

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий пришел в раздевалку команды после разгрома ЦСКА в кубковом матче (4:0) и попросил футболистов сохранить такой эмоциональный настрой до конца сезона.

«Краснодар» уступил армейцам в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. На своем поле «быки» взяли уверенный реванш.

Галицкий напомнил игрокам, как много значит команда для города. Он рассказал, что во время матча вышел на улицу — там не было ни машин, ни прохожих, все смотрели футбол.

«Мы тут в футбол собрались играть, а не всяким КВН заниматься. Много эмоций сейчас, но все только началось. Девять туров до конца, у нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываемся. Потому что нет ничего важнее, чем игра с Нижним Новгородом», — сказал Галицкий.

«Краснодар» ведет борьбу за оба российских трофея. В чемпионате команда идет на первом месте, набрав 46 очков в 21 матче и на один балл опережая «Зенит». Действующий чемпион страны сыграет с «Пари НН» 21 марта на своем поле. Соперник «Краснодара» в финале пути РПЛ Кубка России определится в противостоянии «Спартака» и «Динамо».