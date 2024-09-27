Галкин запретил россиянам снимать и записывать на диктофон его концерты в США

Иноагент Максим Галкин* запретил российским зрителям снимать его выступления и записывать их на диктофон в США и Канаде. За соблюдением этого правила будет пристально следить охрана, и лица, пойманные с телефонами, будут удалены из зала, сообщил Mash.

Такое нововведение — Fan Advisory — появилось после инцидента в Дубае, когда артист произнес «Героям слава!», за что был оштрафован.

Теперь при покупке билета (цена колеблется от $90 до $230) зритель принимает условия Галкина о запрете на съемку и последствия за нарушения.

Перед туром по Северной Америке он встретится с Ириной Заграничной, организатором мероприятий из Украины, с которой он познакомился на свадьбе в Италии, где его гонорар составил $100 тыс. Она пообещала привлечь состоятельных поклонников и организовать концерты.

Ранее стала известна причина разрыва Бондарчука и Андреевой.

*признан в РФ иностранным агентом.