Стала известна причина разрыва Бондарчука и Андреевой

Известный российский режиссер Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева разорвали свои отношения из-за творческих разногласий. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец».

Уже несколько месяцев в интернете обсуждают их развод. По словам источника, слухи о расставании пары не беспочвенные: режиссер и актриса расстались из-за глубоких творческих несовпадений.

«Разговоры о разрыве между Бондарчуком и Андреевой — это не просто сплетни. У них давно возникли непримиримые разногласия в работах. Как говорится, семейные узы начали трещать», — сообщи источник.

Следует отметить, что ни Федор, ни Паулина не дают комментариев о своей личной жизни.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева больше не вместе.