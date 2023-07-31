Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после экстренной госпитализации

Причины своей госпитализации Сукачев раскрывать не стал, сказав только, что все люди болеют и он не исключение. Также музыкант извинился за отмену своих ближайших концертов, среди которых поездка в карельскую Рускеала.

«Дорогие друзья! Все те, кто должны были прийти или приехать на наш концерт в Рускеала. Я загремел в больницу. <…> Прошу у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди. Все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, и обязательно мы приедем. Еще раз простите меня», — сказал он в видеообращении в соцсетях.

Ранее сообщалось, что певец, режиссер и актер Гарик Сукачев был экстренно госпитализирован, а все его ближайшие концерты отменены.