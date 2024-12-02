Гашека возмутило избрание главой Международной федерации фехтования Усманова

Россиянин не может быть главой международной спортивной организации, так считает известный хоккеист и олимпийский чемпион Доминик Гашек. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

По мнению Гашека, то, что Международная федерация фехтования допускает до состязаний спортсменов из РФ, уже является рекламой проведения специальной военной операции на Украине. Теперь к этому добавилось избрание главой этой организации бизнесмена из России Алишера Усманова. На это должен отреагировать Международный олимпийский комитет.

«Выразит ли МОК свою позицию? Фехтование — его часть, поэтому МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — указал хоккеист.

Ранее сообщалось, что Усманов выиграл в суде иск против немецкого телеканала. Журналисты в телеэфире заявили, что бизнесмен создал специальную систему для подкупа судей. Правоохранители постановили, что такие заявления незаконны, они пригрозили на будущее телевидению административным арестом либо серьезными штрафами.