Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Гамбургский суд отклонил заявления, сделанные в эфире ARD, которые утверждали, что Усманов создал «систему подкупа судей» для фехтовального турнира на Олимпийских играх в Париже, сообщил «Коммерсантъ».

Суд постановил, что телеканал не имеет права публиковать подобные утверждения, угрожая административным арестом или штрафом вплоть до €250 тыс. за каждое нарушение.

Обвинения в адрес Усманова появились в репортажах журналиста Хайо Зеппельта, известного своими разоблачениями в мире спорта, включая допинг в российском спорте. Журналист утверждал, что Усманов якобы внедрил «систему подкупа судей», обеспечивающую победу определенным спортсменам. Эти обвинения основывались на рассказах отставного судьи FIE и на ситуации с грузинским саблистом Сандро Базадзе, который жаловался на несправедливое судейство. Впоследствии его отец принес извинения, заявив, что слова сына были эмоциональными.

Ранее сообщалось, что холдинг Усманова заявил о готовности ответить на решение о конфискации активов на Украине.