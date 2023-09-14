Гастрономический фестиваль пройдет в Ступино

Гастрономический фестиваль «Ступинская застолица или овощной разгуляй» состоится в эти выходные в Ступино, передает Минкультуры и туризма Подмосковья.

Гостей мероприятия ждет концертная программа с участием местных творческих коллективов, конкурс дефиле авторских кокошников, конкурс флористических букетов, турнир съедобных шашек, спортивные мастер-классы и соревнования.

Также на территории будут работать интерактивная площадка с тематическими фотозонами, ярмарка, где можно будет попробовать и купить продукцию от лучших сельхозпредприятий региона.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится выставка работ художников из Ступино «Шедевры Осени России».