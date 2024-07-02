Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет уже в субботу в Ликино-Дулево

Уже в предстоящую субботу в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе состоится традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что открытием фестиваля станет парад бабушек и дедушек «Ягода-малинка», а также концертная программа. В рамках программы гостям предложат продегустировать более тридцати различных видов варенья.

Помимо дегустации любой желающий сможет принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля. На празднике будет организован «вернисаж варенья», выставка изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы. Организаторы подготовили и детскую развлекательную программу, где состоится чтение сказок и танцевальные занятия.

Напоминаем, что данный фестиваль проходит в Подмосковье с 2016 года, а в начале этого года проект занял 1 место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

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