Гендиректор «СКА-Хабаровск» поддержал решение КДК о «технаре» для «Уфы»

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал решение КДК, засчитавшего техническое поражение «Уфе», которая не смогла прибыть в Хабаровск из-за задержки рейса по причине угрозы БПЛА.

По его мнению, КДК вынес законное решение и справедливо трактовал понятие форс-мажора как ситуации, которую невозможно предотвратить.

«Коллеги из ФК «Уфа» сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность и поиск более затратных, но более надежных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча», — указал Кандалинцев.

Он отметил, что в «СКА-Хабаровск» понимают текущую обстановку и поэтому отправляют команду на выезд за двое суток до стартового свистка.

«Уфа» занимает 15-е место в Первой лиге, армейцы располагаются строчкой выше. Три очка, которые получат хабаровчане за техническую победу над «Уфой», гарантируют им сохранение прописки в лиге. «Уфа» будет отстоять от зоны вылета на два очка.