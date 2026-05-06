Фармацевтический производитель из Домодедова вышел на зарубежный рынок при содействии Московской области

Фармацевтический производитель из Домодедова при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области успешно вышел на зарубежный рынок. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первым зарубежным партнером компании стал бизнес из Кыргызстана: в рамках дебютного экспортного контракта туда отправилась первая партия высокотехнологичных биологически активных добавок. В поставку вошли два продукта предприятия.

Первый разработан как геропротектор: он призван помогать в профилактике сердечно‐сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма. Второй выполняет функцию гепатопротектора, способствуя защите и восстановлению функций печени. Оба средства созданы учеными компании на основе природных терпенов пихты сибирской и ориентированы на актуальные тренды современной медицины — anti‐age‐технологии и превентивное здравоохранение.

Ключевым этапом на пути к международному успеху стало участие компании в межрегиональной бизнес‐миссии в Казани, организованной в 2026 году специально для подмосковных предприятий Фондом поддержки ВЭД МО. Именно там представители «Инитиум‐Фарм» не только закрепили договоренности с партнерами из Кыргызстана, но и наладили деловые контакты с потенциальными покупателями из Казахстана, Армении и Турции. Сейчас с рядом этих компаний ведутся переговоры о заключении будущих экспортных соглашений — они могут открыть новые каналы сбыта и расширить географию поставок.

