Гендиректор «Спартака» назвал цель команды в сезоне

На данный момент красно-белые делят четвертое-место в РПЛ с «Балтикой» по набранным очкам за пять туров до конца чемпионата. В Кубке России «Спартак» добрался до финала Пути регионов, где 6 мая сыграет с ЦСКА. Победитель этого матча выйдет в суперфинал турнира. Его соперником станет победитель противостояния межу «Краснодаром» и «Динамо», первый которого завершился нулевой ничьей.

«Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу», — сказал Некрасов.

В 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Этот поединок может стать ключевым в борьбе за золото чемпионата. Южане уступили лидерство «Зениту» и не могут позволить себе еще одной осечки. Эксперт Александр Бубнов заявил, что потеря очков в матче с набравшим хороший ход «Спартаком» будет стоить «Краснодару» чемпионства.