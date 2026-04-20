Дзюба вошел в первую тройку с Роналду и Месси по одному статистическому показателю

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал информацию об игроках с наименьшей оборонительной активностью. Нападающий тольяттинского «Акрона» попал в первую тройку вместе с главными футбольными легендами эпохи — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Рейтинг отражает активность игрока в то время, когда мяч находится у соперника. Первое место в нем занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0,7. Условно говоря, это означает, что Лео пробегает 700 метров, в то время как его партнеры — километр.

Дзюба разделил второе место с выступающим за «Аль-Наср» Кришем, их показатель составляет 0,74. В первой пятерке рейтинга оказался еще один представитель РПЛ — нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (0,77).

37-летний Артем Дзюба в нынешнем сезоне провел 23 матча в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал пять передач. Отличился нападающий и в матче 25-го тура против «Рубина» — его гол принес тольяттинскому клубу ничью (1:1).