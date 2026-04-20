Маргарита Симоньян призвала «изолировать» Аллу Пугачеву по примеру Брюса Уиллиса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала изолировать Аллу Пугачеву, проведя параллель с ситуацией голливудского актера Брюса Уиллиса, который из-за болезни был отстранен от публичной деятельности своей семьей, сообщает The Voice.

По мнению журналистки, после того как Алла Борисовна переехала в Израиль, в регионе активизировались военные действия, а когда певица позднее перебралась на Кипр, и там, как выразилась Симоньян, стало неспокойно.

В ироничной манере она назвала Пугачеву «плохой приметой» и вспомнила, что еще в сентябре 2025 года певица пожалела террориста Джохара Дудаева*, что, по мнению главреда RT, является недопустимым для публичного человека.

«Мне кажется, ее может оправдывать только одно, и тогда мне ее искренне жаль. Может, у нее деменция уже все-таки? Лет-то уже сколько? Надо тогда пожалеть. Надо тогда ее окружению предпринять все меры, как вот в случае с Брюсом Уиллисом, например, чтобы она не имела возможности делать публичных заявлений, чтобы она нигде не появлялась, если она в деменции», — отметила Симоньян.

Она подчеркнула, что ее мужу — комику-иноагенту Максиму Галкину**, нужно обратить пристальное внимание на состояние Пугачевой и сделать так, чтобы она перестала выставлять себя посмешищем.

Напомним, Пугачева с 2022 года не живет в России. Сначала певица вместе с детьми и Галкиным уехала в Израиль, но из-за обострения конфликта на Ближнем востоке звездное семейство перебралось на Кипр.

*Незаконный президент Чеченской республики Ичкерия, признанной в РФ террористической и запрещенной организацией.

**Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.