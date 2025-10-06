Гендиректор «Спартака» покинул свой пост после поражения в дерби

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев покинет свой пост. Об этом стало известно после того, как красно-белые уступили ЦСКА в дерби (2:3).

При этом утверждается, что решение Малышева никак не связано с этим результатом: он по собственной инициативе попросил об отставке еще до игры. Менеджер останется в совете директоров, а новым гендиром будет назначен представитель «Лукойла».

Малышев работал гендиректором «Спартака» с лета 2023 года. При нем красно-белые два года подряд оставались без медалей.

Ранее сообщалось и о других возможных перестановках в руководстве «Спартака». Так, стало известно, что в правление клуба может войти бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц, который получит широкие полномочия по кадровой политике «Спартака».