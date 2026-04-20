Пособие по-новому: как ГПХ и трудовой договор помогут заработать больше на больничном

Депутат Татьяна Буцкая подробно описала условия, при которых официально работающие граждане могут претендовать на два страховых пособия по временной нетрудоспособности. Об этом она рассказала ТАСС .

Условия для получения двух пособий

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью ТАСС пояснила, что российское законодательство позволяет легально получать выплаты по больничному сразу от двух источников. Такая возможность открывается для граждан, которые совмещают деятельность по трудовому договору у одного работодателя с выполнением задач по договору гражданско-правового характера (ГПХ) у другого. При этом депутат уточнила, что расчет выплаты по основному месту работы производится без учета доходов, полученных в рамках ГПХ.

Нюансы работы по нескольким договорам ГПХ

В ситуации, когда специалист сотрудничает с несколькими заказчиками исключительно по договорам ГПХ или авторского заказа, порядок начисления средств меняется. В этом случае оформляется только одно пособие. Однако его итоговый размер определяется исходя из совокупного среднего заработка по всем действующим контрактам. Таким образом, общая сумма дохода суммируется для формирования единой страховой выплаты.

Ключевое требование к страховым взносам

Для реализации права на получение пособия необходимо соблюдение финансового норматива. Буцкая подчеркнула, что суммарный объем страховых взносов, которые страхователи перечислили за сотрудника за прошлый год, должен быть не ниже официально установленной стоимости страхового года. Только при выполнении этого условия Социальный фонд сможет произвести начисление соответствующих выплат по листу нетрудоспособности.