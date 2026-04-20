Колосков раскритиковал игру «Динамо: «Какая-то суматоха»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре московского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН».

Матч в Нижнем Новгороде завершился ничьей — 1:1. В первом тайме защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счет, форвард волжан Олакунле Олусегун сравнял его. По мнению Колоскова, в первой половине игры «Динамо» владело преимуществом, старалось доминировать.

«Но после замен все испортилось. Получилась не игра, а какая-то суматоха. Все замены вообще не попали не потому, что тренер ошибся, а потому, что футболисты так сыграли», — сказал Колосков.

Во втором тайме у «Динамо» на поле вышли Тимофей Маринкин, Ульви Бабаев, Муми Нгамале и Иван Сергеев. С 74-й минуте бело-голубые играли в большинстве после удаления за вторую желтую карточку Олусегуна, но изменить счет не смогли.

«Динамо» занимает седьмое место в РПЛ с 35 очками, «Пари НН» находится на 14-й строчке, набрав 22 балла.