Миллионы капают сами: сколько зарабатывает Алла Пугачева на процентах в российских банках

Несмотря на проживание за границей, 77-летняя артистка продолжает активно использовать российскую финансовую систему для накопления средств и получения пассивного дохода от вкладов. Об этом пишет КП со ссылкой на Shot.

Стратегия накопления на российских счетах

По сообщениям СМИ, Алла Пугачева за последние четыре года сосредоточила на счетах в финансовых организациях РФ около 119 миллионов рублей. Певица, выбравшая Кипр в качестве основного места жительства после 2022 года, использует накопительные инструменты для создания резервного капитала. Благодаря начисленным процентам по депозитам, доход артистки за этот период увеличился еще на 11,5 миллиона рублей, что позволяет говорить о планомерном формировании крупной финансовой базы внутри страны.

Источники доходов и реализация недвижимости

Финансовые поступления исполнительницы в России не ограничиваются банковскими процентами. Она продолжает получать авторские отчисления за трансляцию своих композиций в эфире радиостанций и телеканалов, а также государственную пенсию, включающую доплаты за статус народной артистки СССР. На фоне этих новостей стало известно, что Пугачева приняла решение о продаже элитной квартиры в Филипповском переулке. Ранее супруги долгое время воздерживались от реализации своего недвижимого имущества, включая знаменитый замок в Подмосковье.

Долги по коммунальным платежам

Параллельно с ростом накоплений зафиксированы задолженности по содержанию столичного жилья певицы. За квартиру в центре Москвы, рыночная цена которой оценивается в полмиллиарда рублей, накопился долг за капитальный ремонт и коммунальные услуги в размере около 100 тысяч рублей. Несмотря на наличие значительных средств на накопительных счетах, оплата счетов за данную недвижимость, расположенную неподалеку от Кремля, на текущий момент не произведена.