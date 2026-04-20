В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 20 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 3,3% больше по сравнению со средними показателями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них - трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили, что в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, в некоторых округах уже идет снег с дождем. В связи с этим их призвали соблюдать осторожность во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.