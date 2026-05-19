Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ

Балтийцы, вернувшиеся из Первой лиги, стали главной сенсацией сезона. Долгое время они претендовали на медали чемпионата, но в итоге финишировали на почетном шестом месте.

«Лучший тренер чемпионата — Талалаев. «Балтика» заняла шестое место — этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу. Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова — и все будет вообще отлично!» — сказал Губерниев.

По ходу сезона импульсивный Талалаев получил две дисквалификации на три и четыре матча.

Ранее комментатор Константин Генич объяснил закономерность победы «Зенита» в РПЛ. Петербуржцы вышли на первое место только после предпоследнего тура, воспользовавшись осечкой «Краснодара».