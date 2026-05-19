Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ и дал ему пару советов
Фото: [ФК «Балтика»]
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева из калининградской «Балтики» лучшим тренером сезона РПЛ.
Балтийцы, вернувшиеся из Первой лиги, стали главной сенсацией сезона. Долгое время они претендовали на медали чемпионата, но в итоге финишировали на почетном шестом месте.
«Лучший тренер чемпионата — Талалаев. «Балтика» заняла шестое место — этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу. Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова — и все будет вообще отлично!» — сказал Губерниев.
По ходу сезона импульсивный Талалаев получил две дисквалификации на три и четыре матча.
