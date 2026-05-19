«Диагностика и планирование»: в компании Солнечногорска подвели итоги первого этапа оптимизации

На заводе Солнечногорска подвели итоги этапа «Диагностика и планирование» в рамках федерального проекта «Производительность труда». На специальном Дне информирования сотрудники предприятия и приглашенные эксперты представили результаты анализа производственных процессов, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Данная компания специализируется на выпуске сыровяленых колбас и деликатесов премиум‐класса, созданных по традиционным итальянским рецептурам.

В 2026 году предприятие «СолеРамичи» присоединилось к федеральному проекту, нацеленному на внедрение принципов бережливого производства, и сосредоточило усилия на оптимизации пилотного потока — линии по изготовлению тонких колбас.

В ходе диагностики, проведенной совместно со специалистами Регионального центра компетенций Московской области, удалось детально изучить все этапы производства и выявить узкие места, тормозящие эффективность работы.

По результатам анализа сформирован комплексный план мероприятий, который позволит достичь ключевых показателей проекта: сократить время протекания производственного процесса минимум на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 16%.

Для реализации этих целей команде завода предстоит выполнить ряд задач: провести балансировку операций, перераспределить загрузку операторов, внедрить систему 5С, а также инструменты автономного обслуживания оборудования.

