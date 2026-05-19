От 200 до 750 тыс. руб.: стали известны зарплаты ректоров главных вузов Челябинской области

Министерство образования Российской Федерации опубликовало сведения о среднемесячных доходах руководителей государственных высших учебных заведений по всей стране. Журналисты изучили эти данные, чтобы понять, сколько зарабатывают ректоры университетов Челябинской области, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, в общий список ведомства вошли 3744 человека. Это ректоры, их заместители (проректоры), а также главные бухгалтеры федеральных государственных унитарных предприятий, которые подведомственны министерству.

Самый высокий доход в регионе, согласно документу, у руководителя одного из крупнейших вузов Южного Урала. В среднем за месяц он получал более 753 тыс. руб. Еще один ректор челябинского университета зарабатывал в месяц около 570 тыс. руб. Глава технического вуза — чуть более 503 тыс. руб. Самую маленькую цифру в списке показал исполняющий обязанности директора одного из научно-исследовательских институтов сельского хозяйства — его доход составил чуть более 201 тыс. руб. в месяц.

