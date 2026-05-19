Джафар, Кай и Нурматулло: родители в Башкирии выбирают для новорожденных детей редкие имена

Региональная статистика, опубликованная на портале ЗАГС России, раскрывает любопытную картину. Данные показывают, какие имена родители в разных субъектах страны выбирают для своих новорожденных детей и какие из них попадают в категорию редких, сообщил mkset.ru.

Согласно актуальным сведениям федерального портала на середину мая 2026 года, в перечне необычных и красивых имен для мальчиков и девочек оказались как совсем экзотические для конкретного региона, так и те, которые раньше входили в разряд популярных. Например, в Башкирии вместе с именами Джафар и Кай в список редких попал Петр.

Отдельного внимания заслуживает имя Нурматулло. Оно имеет восточное происхождение. Имя можно толковать как «светлый дар Аллаха», «Божий свет» или «благодать Аллаха». Оно широко распространено в мусульманских странах, особенно в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане и на севере Пакистана. В этих культурах имя воспринимается как красивое, возвышенное и несет в себе пожелание счастья, благословения и духовного света.

Ранее сообщалось, что имя Юрий вернулось в число популярных в столице.