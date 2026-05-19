Командир самолета Ан2 получил множественные ожоги при жесткой посадке в Якутии

Командир аварийно севшего в Якутии самолета Ан-2 получил тяжелые ожоги После вынужденной посадки в лесу судно полностью охватил огонь, а находившиеся на борту люди были вынуждены самостоятельно добираться до ближайшего поселка. Об этом РЕН ТВ сообщил анонимный источник.

Причины аварии и вспыхнувший пожар

Пассажирский самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в лесном массиве на расстоянии от 5 до 7 километров от якутского поселка Теплый Ключ, расположенного в Томпонском районе. По предварительным данным Следственного комитета, воздушное судно выполняло плановое авиационное патрулирование для контроля за пожароопасной обстановкой в регионе. Причиной инцидента послужил внезапный отказ двигателя. Ситуация осложнилась тем, что сразу после жесткого приземления на борту самолета вспыхнул сильный пожар, в результате которого командир воздушного судна получил множественные термические ожоги тела.

Хронология происшествия и спасение пассажиров

По имеющейся информации, сразу после взлета из поселка Теплый Ключ экипаж принял решение развернуть самолет и направиться обратно в сторону аэродрома вылета. В этот момент с бортом неожиданно прервалась связь. Позже пилоты смогли передать точные географические координаты местонахождения судна и доложили об аварийной посадке в тайге. Всего на борту Ан-2 находились восемь человек. Пассажиры смогли оперативно и самостоятельно покинуть горящий салон самолета, после чего пешком отправились через лес в направлении Теплого Ключа.

Расследование и возбуждение уголовного дела

К месту чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали следователи и профильные следователи-криминалисты Следственного управления СК. По факту жесткой посадки самолета правоохранительными органами уже официально возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за нарушение действующих правил безопасности движения и последующей эксплуатации воздушного судна. Специалистам предстоит установить все детали отказа техники и правомерность действий экипажа в критической ситуации.