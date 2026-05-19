Выяснилось, как Лерчек узнала об обманных схемах стилистки Янковской

В Лефортовском районном суде Москвы прошло очередное заседание по громкому делу о мошенничестве. На скамье подсудимых — Эльвира Янковская, которая работала стилистом у известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), сообщает MK.RU.

В ходе заседания в качестве свидетелей выступили Анастасия Якушева и Анна Чекалина. Обе женщины, как следует из материалов дела, познакомились с Янковской именно через Лерчек. По их словам, именно Валерия первой заподозрила что-то неладное.

Рассматривая вещи, приобретенные через стилиста, она предположила, что это могут быть подделки. Опасения Лерчек подтвердились после проверки в ЦУМе — экспресс-тест показал, что оригиналом там и не пахло.

Потерпевшие Анна Чекалина и Анастасия Якушева заявили в суде свои требования. Они хотят, чтобы Янковская вернула им потраченные деньги и публично принесла извинения за обман. Однако женщины отметили, что их настрой смягчился, когда они узнали, что обвиняемая воспитывает двоих детей.

Следствие тем временем продолжает собирать доказательства. Установлено, что Янковская не покупала брендовые вещи в бутиках, а закупалась на рынке «Садовод» и в других недорогих торговых центрах столицы, а затем продавала эти подделки своим клиенткам как оригинальные люксовые товары. Общая сумма ущерба, по оценкам следствия, превышает 5,2 млн рублей.

Сейчас Янковская находится в следственном изоляторе (СИЗО). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

