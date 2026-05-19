ИИ помог выявить почти 4,5 тыс. дефектов на дорогах Подмосковья

Мобильные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом, выявили более 4,2 тыс. дефектов на дорогах Подмосковья, 40 таких систем патрулируют регион уже более полугода. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Видеокамеры, которые фиксируют дорожную обстановку, установлены на борту служебного транспорта. Кадры с координатами и временем съемки передаются на центральный сервер с искусственным интеллектом, где полученные снимки анализируют. ИИ распознает разные дефекты, в том числе ямы, мусор на дороге и обочинах. Нарушения проверяются инспекторами, после чего ответственным службам ставится задача по устранению проблемы.

Отметим, что технологии внедряются в рамках национального проекта «Экономика данных».

