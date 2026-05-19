Водоканал Королева обновил 11 единиц запорной арматуры на водопроводных сетях

За прошедший месяц службы водоканала Королева повысили надежность систем водоснабжения: заменили 11 единиц запорной арматуры различного диаметра на местных водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основные работы прошли в микрорайоне Текстильщик: на улицах Советская и Мичурина, в проезде Макаренко, на проспекте Космонавтов, а также на ряде других участков городской сети.

Запорная арматура — это специальное устройство, устанавливаемое на трубопроводах водоснабжения для полного открытия или перекрытия потока воды. Ее главная задача — обеспечить герметичность и управление движением рабочей среды в системе. От исправности этих элементов напрямую зависит стабильность работы всей водопроводной сети: они позволяют оперативно реагировать на нештатные ситуации и проводить плановые работы без масштабных отключений воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.