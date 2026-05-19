Генич раскритиковал ЦСКА за организацию игры в обороне

Комментатор Генич назвал стратегический просчет ЦСКА: «Как к этому пришли?»

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Комментатор Константин Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» раскритиковал трансферы ЦСКА в линии обороны.

Армейцы, провалившие весеннюю часть чемпионата, финишировали на пятом месте в РПЛ.

«Год назад у ЦСКА была просто непроходимая оборона. Дивеев, Роша, Мойзес, Гаич и Акинфеев в хорошей форме. Это просто была «стена». Что осталось? Мойзес поругался с Челестини, травмировался, наудалялся. В центре обороны пришли к весне с парой Лукин — Данилов. Классные перспективные ребята, но явно не Дивеев и Роша. Ну и Гаич не молодеет. Как к этому пришли в стратегически мыслящем ЦСКА?» — удивился Константин Генич.

Эксперт предположил, что в ЦСКА слишком понадеялись на трансферы Жоао Виктора и Матеуса Рейса с их европейским опытом и авторитетом. Однако переходы бразильских защитников себя не оправдали. Также провальным можно считать обмен Игоря Дивеева в «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду.

Ранее Константин Генич признал закономерность победы «Зенита» в чемпионате.