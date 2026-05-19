Страшнее, чем кошмары: в какой момент сны приобретают потустороннее содержание

Демонические* кошмары могут появляться не внезапно, а после нескольких ночей тревожных и все более мрачных сновидений, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Dreaming. Психологи попросили 124 добровольца две недели вести дневники снов и проанализировали 1599 записей.

Ученые искали сны с демоническим* содержанием — то есть с фигурами, которые воспринимались как сверхъестественно злые и желающие навредить человеку. Оказалось, что такие кошмары нередко развиваются по нарастающей схеме.

Сначала во сне появляется просто странный или слегка тревожный персонаж. Затем в последующие ночи он возвращается в разных образах, становится опаснее и как будто приближается к сновидцу. В финале цепочка может закончиться полноценным кошмаром с ощущением «демонического* присутствия».

В одном случае женщина сперва увидела молодую брюнетку с зловещей улыбкой, а затем та же фигура возникала в образе секретаря, дочери и, наконец, бледного парящего духа. Другие участники описывали темные дома, пугающие пространства, ощущение беспомощности и попытки сопротивляться, которые почти всегда проваливались.

Исследователи считают, что такие сны могут быть связаны с переработкой сильного страха, стресса или болезненных воспоминаний. Если мозгу не удается «разобрать» эмоциональную нагрузку, угроза во сне постепенно сгущается и принимает образ демона*.

Ученые подчеркивают: люди с такими кошмарами не одиноки. Если пугающие сны повторяются, стоит обратиться к специалистам по нарушениям сна.

