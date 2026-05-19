Волоколамскому предприятию указали на недопустимость незаконного размещения отходов

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области провели выездную проверку в Волоколамском округе. Поводом послужило обращение директора одного из местных предприятий: он сообщил в министерство о возможных нарушениях правил обращения с отходами на соседней территории.

Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место — в поселок Сычево — и провели тщательный осмотр участка, указанного в обращении. В ходе проверки выявили признаки незаконного размещения отходов. Особенно тревожным стал факт складирования мусора в водоохранной зоне реки Гряда — это создает прямую угрозу экологической безопасности водного объекта и прилегающей территории.

Земельный участок, где обнаружили незаконную свалку, предназначен для размещения промышленных объектов и находится в аренде у компании, специализирующейся на разработке карьеров. Организации выдано официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. В документе четко прописаны нормы законодательства в сфере обращения с отходами, а также указаны сроки для устранения выявленных нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.