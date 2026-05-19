Подмосковные гандболистки стали серебряными призерами на чемпионате России

Подмосковная гандбольная команда «Звезда»-УОР из Звенигорода стала серебряным призером чемпионата России среди женских команд Высшей лиги, команда выступает под руководством Гульфии Сайфулиной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале спортсменки встретились с «Ростовом-Доном-2», серия закончилась со счетом 29:27 не в их пользу. На третьем месте оказались спортсменки тольяттинской команды «Лада-2».

По итогам соревнований лучшим бомбардиром финального матча стала Анастасия Корнейчук из «Звезды»-УОР, она забросила восемь мячей.

Чемпионат является вторым по значимости дивизионом в структуре российского женского гандбола, «Звезда»-УОР впервые с сезона 2020/21 завоевала медали Высшей лиги. Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.