Работники «Мособлпожспаса» вскрыли дверь квартиры в Волоколамске, запертую котом

В Волоколамске специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь квартиры, которую запер изнутри кот. Инцидент произошел в одной из квартир в деревне Анино.

За помощью спасателей обратилась женщина, которая по просьбе соседки присматривала за квартирой и котом. Когда она пришла проверить питомца, обнаружила, что дверь не открывается.

Прибывшие на место спасатели установили, что металлическая дверь была заперта изнутри на задвижку. В квартире находился только кот. К этому моменту прибыла и хозяйка квартиры.

Специалисты с помощью шанцевого инструмента деблокировали дверь и обеспечили доступ в помещение. Они также порекомендовали убрать задвижку, если животное остается дома без присмотра.

