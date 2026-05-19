В Одинцовском прокуратура взяла на контроль обстоятельства массовой драки

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств массовой драки, которая произошла накануне около 19:00 возле одного из домов на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка между компанией мужчин. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ходе разговора о бизнесе между ними начался словесный конфликт, который перерос в драку с применением травматического пистолета. Пострадавшими оказались три человека в возрасте от 40 до 45 лет, они обратились в медицинское учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), результаты его расследования также были взяты на контроль.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.