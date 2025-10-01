Генич объяснил результативную игру полузащитника «Зенита» Глушенкова обращением к психологу

Футболист сборной России неудачно начал сезон, зачастую не попадая в состав, а в двух последних матчах РПЛ забил пять мячей и отдал передачи, в том числе отметившись покером в игре с «Оренбургом» (5:2).

По данным Генича, к Глушенкову приезжал Николай Ларин, бывший директор школы «Чертаново», где Максим начинал свой футбольный путь, и дипломированный психолог. У всех чертановцев Лариным пользуется огромным авторитетом. После разговоров с ним игра Глушенкова заметно улучшилась. Комментатор также предположил, что футболист обсудил ситуацию с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде бы как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, все наладили, и, судя по всему, как сейчас Макс выглядит и где он играет, и как он играет, это все пока следствие вот этих разговоров», — сказал Генич.

