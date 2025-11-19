Генич рассказал о тренере «Спартака» Романове, с которым учился в одном классе

«Я могу сказать, что Вадим Юрьевич, буду к нему официально обращаться, в школе был максимально погружен в футбол и учебу. Ходил все время задумчивый и прокручивал всё в голове, что у него будет на предстоящий матч», — сказал Генич.

Комментатор предположил, что с тех пор характер и привычки Романова мало изменились. По его сведениям, он точно так же погружается в процесс и анализирует каждую деталь.

Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности «Спартака» после отставки Деяна Станковича. Специалист входил в тренерский штаб серба. В субботу, 22 ноября, Романову предстоит вывести команду на дерби с ЦСКА.