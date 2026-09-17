Генменеджер «Тампы» рассказал о переговорах по новому контракту Кучерова

Действующее соглашение с 33-летним хоккеистом истекает в конце сезона 2026/27. По нему россиянин зарабатывает $9,5 млн в год.

Брисбуа назвал Кучерова одним из величайших игроков в истории хоккея и выразил уверенность, что благодаря своему таланту и трудолюбию нападающий и в возрасте старше 30 лет будет показывать игру элитного уровня.

«Я знаю, что обе стороны предпочли бы уже сегодня достичь соглашения и оставить этот вопрос позади. Нам пока не удалось этого сделать. Я по-прежнему поддерживаю связь с его агентом. Мы продолжим держать каналы коммуникации открытыми, и наша цель остается прежней — подписать с Никитой контракт, который позволит ему еще много лет выступать за «Тампу» и бороться за Кубок Стэнли», — заявил Брисбуа.

Никита Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Тампой». Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и дважды выигрывал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку).