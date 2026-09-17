Атака беспилотников ВСУ на регионы России 17 сентября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 17 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Тульской области (12 сбитых дронов) и Ярославской области (65 сбитых БПЛА, повреждения на НПЗ). В Белгородской области пострадали шесть мирных жителей, в Донецкой Народной Республике при атаках погибла женщина и семь человек получили ранения.

Тульская область: 12 сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что прошедшей ночью в небе над регионом подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников. По информации главы региона, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В области сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.

Ярославская область: 65 сбитых БПЛА, повреждения на НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО отразили атаку 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. В центр атак попал нефтеперерабатывающий завод, зафиксированы повреждения на объекте. Выезд из Ярославля в сторону Москвы был перекрыт из-за угрозы БПЛА.

Белгородская область: шесть пострадавших мирных жителей

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Инциденты зафиксированы в Шебекинском, Ракитянском, Краснояружском, Валуйском, Грайворонском и Белгородском округах. В селе Ржевка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль — мужчина с акубаротравмой доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. В Шебекино повреждены четыре легковых автомобиля и частный дом, в Вознесеновке загорелся автомобиль.

Москва и Московская область: два сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны перехватили и сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 17 сентября. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

Донецкая Народная Республика: погибшая и семеро раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак украинских ударных беспилотников на населенные пункты республики погибла женщина, еще семь мирных жителей получили ранения. В селе Золотаревка городского округа Харцызск при атаке на жилые дома погибла мирная жительница. В Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю ранения средней тяжести получили женщина и мужчина. В Волновахе при атаке на остановку общественного транспорта была тяжело ранена местная жительница.

Севастополь: семь сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь БПЛА в небе над городом. Отражение атаки ВСУ продолжается. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Калужская область: два сбитых БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о двух сбитых силами ПВО беспилотниках над территорией региона. Дополнительных данных о последствиях в официальных заявлениях губернатора за указанный период не публиковалось.

Орловская область: падение обломков, поврежден автомобиль

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что обломок беспилотного летательного аппарата упал во дворе дома на улице 8 Марта в Орле. Повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет.

Другие регионы: режим опасности и ограничения полетов

Ночью угрозу атаки БПЛА объявляли также в Курской, Липецкой, Пензенской, Воронежской областях и Новороссийске. По данным Росавиации, ночью и утром 17 сентября ограничения на прием и вылет воздушных судов действовали в аэропортах Тамбова, Саратова, Калуги, Сочи, Ярославля, Геленджика, Волгограда, Пскова, Иваново и Махачкалы. В московских аэропортах Домодедово и Внуково введены ограничения — полеты осуществляются по согласованию, возможны корректировки в расписании рейсов.