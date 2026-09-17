Более 900 долгожителей: сколько в Подмосковье людей старше 100 лет

В Московской области живет женщина, которой исполнился 111 лет. Она — самая пожилая жительница региона. Всего же в Подмосковье более 900 человек перешагнули столетний рубеж. Об этом РИА Новости сообщил министр социального развития области Андрей Кирюхин.

Он также уточнил, что в Подмосковье проживают более 900 человек старше 100 лет.

Для сравнения: в Москве возраст самой пожилой жительницы — 108 лет, а самого старшего москвича — 105 лет. Такие данные ранее привел столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Таким образом, Подмосковье может похвастаться не только количеством долгожителей, но и рекордным возрастом среди них.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло этапы вербовки подростков в сети.