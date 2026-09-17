«Много глуповатых парней»: Кучеров некомплиментарно высказался о современном хоккее
Форвард «Тампы» Кучеров: «Хоккей стал быстрее, но намного тупее»
Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]
Звезда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о современном хоккее. Слова российского нападающего привел в своей соцсети журналист Джей Речер.
«Нынешний хоккей стал намного быстрее, но тупее. Это все, что могу сказать. Очевидно, у многих парней высокий хоккейный IQ, на их игру интересно смотреть. Но глуповатых парней много», — сказал Кучеров.
Никита Кучеров по итогам минувшего сезона выиграл второй в своей карьере «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Трижды россиянин становился лучшим бомбардиром НХЛ, дважды завоевывал Кубок Стэнли.
Ранее генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте Кучерова. Настоящее соглашение нападающего с кэпхитом $9,5 млн действует до конца сезона 2026/27.