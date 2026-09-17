Статистики обнаружили три случая, когда команды РПЛ полностью состояли из иностранцев

Статистический портал Opta Sports вспомнил три случая в XXI веке, когда стартовый состав команды РПЛ состоял из одних иностранцев. Обратиться к архивам заставил противоположный факт из 9-го тура РПЛ, когда «Локомотив» в матче с «Крыльями Советов» (1:1) отрядил на поле состав, на сто процентов состоящий из российских игроков.

Статистики обнаружили три случая полностью иностранного состава. Все эпизоды относятся к периоду 2003-2006 годов, когда в российском футболе еще не действовал лимит на легионеров.

Исключительно иностранцев выпускали на поле «Торпедо-Металлург» (позже ФК «Москва»), «Рубин» и московское «Динамо». Любопытно, что во всех трех случаях команды из одних легионеров свои матчи проиграли. Автозаводцы в 2003 году уступили «Зениту» (0:1), В 2005 году «португальское» «Динамо» проиграло «Москве» (1:2), а в 2006-м «Рубин» получил от «Локомотива» (2:4).

В настоящее время в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле одновременно могут находиться не более семи иностранцев. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что планирует через два сезона ужесточить лимит до пяти иностранцев на поле одновременно и десяти легионеров в заявке.