Геннадий Орлов раскритиковал Семака за выбор тактики и состава в матче с «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов в беседе с «Чемпионатом» раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его тренерский штаб за выбор стартового состава в матче с «Динамо» на Кубок России (1:3).

Орлов отметил, что «Зенит» набрал хорошую форму и обыграл «Динамо» и «Локомотив» в чемпионате страны — логично было бы продолжать наигрывать этот состав.

Комментатор указал, что в стадии плей-офф важно было добиться задела в домашнем матче. Орлов обратил внимание на то, что у «Зенита» было достаточно времени на восстановление — следующий матч в РПЛ только в воскресенье.

«Зенит» оказался ментально не готов к игре, не настроился. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо»! Для меня это удивительно. Да и для всех болельщиков, наверное, тоже», — сказал Орлов.

Ранее тренер и эксперт Александр Григорян также объяснил поражение «Зенита» серьезной ротацией состава.