Григорян объяснил, почему «Зенит» проиграл «Динамо» в матче Кубка России

Тренер и футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказался о результате первого четвертьфинального матча Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Петербуржцы потерпели поражение в домашнем матче со счетом 1:3. На 55-й минуте счет открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Вышедший на замену зенитовец Педро сравнял на 76-й, но в концовке «Динамо» забило еще два мяча усилиями Ульви Бабаева и Константина Тюкавина.

Григорян отметил, что в составе «Зенита» было немало футболистов без должной игровой практики, и это сказалось на интенсивности игры петербургского клуба. Только на замену вышли обычно начинающие матч в старте Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Педро, Густаво Мантуан и Луис Энрике, а ключевой полузащитник Вендел так и остался в запасе.

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отметил, что его команде не стоит расслабляться перед ответным матчем, потому что «Зениту» по силам отыграть два мяча у любого соперника. Ответный матч пройдет 27 ноября в Москве.

