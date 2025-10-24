Генсек РФС рассказал о целых поколениях российских игроков, ставших жертвой жесткого лимита

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Ъ» рассказал о своем отношении к идее ужесточить лимит на легионеров в отечественном футболе.

«Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет имеет обратную сторону. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жесткого лимита», — сказал Митрофанов.

Он отметил, что жесткий лимит создает условия, когда на поле выходят футболисты только из-за наличия у них российского паспорта. У них нет стимула прогрессировать, и так получая высокую зарплату.

Митрофанов подчеркнул, что при нынешнем — либеральном — лимите на легионеров Российская премьер-лига (РПЛ) заметно молодеет и по показателю игрового времени молодых игроков уступает в Европе только Франции, Нидерландам и Бельгии.

Идею ужесточения лимита продвигает министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Митрофанов выразил уверенность, что у главы ведомства «нет желания регулировать ради регулирования». Он уверен, что министр хочет создать условия для развития детско-юношеского футбола, но в этом вопросе нужно найти необходимый баланс.

