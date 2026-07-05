Героем матча Марокко — Канада стал полузащитник, год назад саботировавший переход в «Спартак»

Первый гол в игре Унаи забил после остроумного розыгрыша штрафного. Защитника канадцев ждали от Ашрафа Хакими подачи, а он покатил мяч к линии штрафной, и Унаи пробил с ходу. Второй мяч марокканец забил в контратаке, засадив в ближнюю девятку после паса Браима Диаса.

Год назад Унаи мог оказаться в московском «Спартаке». Красно-белые предложили «Марселю», которому принадлежал полузащитник €11 млн. Французский клуб эта сумма вполне устроила, но Унаи наотрез отказался переезжать в Россию, а хотел остаться в «Панатинаикосе», за который выступал на правах аренды.

«Марсель» давил на футболиста, убеждая его заключить выгодную для клуба сделку. Полузащитника даже перевели в дубль, но он все равно отказывался от контракта со «Спартаком». В конце концов, Унаи под конец трансферного окна продали в «Жирону» за €6 млн, почти вдвое меньше, чем предлагал «Спартак».

Марокканец провел неплохой сезон в Ла Лиге (24 матча, 5+3) и заслужил место в сборной. Вот только «Жирона» заняла 19-е место в чемпионате Испании и вылетела во второй дивизион. А у Азеддина Унаи контракт с клубом еще на четыре года.

Вполне возможно, что после чемпионата мира акции Унаи существенно взлетят вверх, и «Жирона» с выгодой продаст марокканца. В настоящее время Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.