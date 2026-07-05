Византийский город IV века с базиликой и башнями обнаружили в пустыне Египта

В западной пустыне Египта археологи сделали сенсационное открытие: в оазисе Дахла они обнаружили хорошо сохранившийся византийский город, датируемый IV веком нашей эры, передает The Guardian.

На месте раскопок исследователи нашли целые жилые кварталы, базилика, сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома. Такая сохранность позволяет ученым детально изучить быт и архитектуру того времени.

Среди бытовых находок — печи для выпечки хлеба, кухонная утварь и инструменты для измельчения зерна. Особый интерес вызвали бронзовые и золотые монеты времен правления императора Констанция II. Также археологи обнаружили около 200 фрагментов керамики с надписями о торговых сделках — это дает представление об экономической жизни города.

Параллельно в другом районе Египта, в Марина-эль-Аламейн, ученые нашли 18 древних гробниц. Среди наиболее впечатляющих находок — гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые были вложены в рты умерших — это указывает на древний погребальный обряд.

Кроме того, в апреле в провинции Эш-Шаркия была обнаружена статуя, предположительно изображающая фараона Рамсеса II. У нее отсутствует нижняя часть — ноги и основание. Длина статуи составляет около 2,2 метра, а вес — от 5 до 6 тонн. Артефакт уже перевезли в музейное хранилище для реставрации и дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что в Словакии археологи нашли могилу возрастом семь тысяч лет с десятками тел без черепов.