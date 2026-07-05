Мошенники придумали новую схему с кнопкой «отписаться от рассылки»

Злоумышленники начали рассылать фальшивые рекламные письма с кнопкой «отписаться от рассылки», сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Нажатие на нее ведет не на страницу отписки, а на сайт для сбора персональных данных пользователей.

После перехода открывается форма, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «удаление адреса из базы». Жертве предлагают указать фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие сведения.

Таким образом, отметил Шейкин, аферисты получают подтверждение активности почтового ящика и ценные персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться для новых фишинговых атак или телефонного мошенничества.

Особую угрозу такая схема представляет для сотрудников компаний. Массовая рассылка позволяет собрать рабочие адреса, должности, номера телефонов и другие сведения, которые могут пригодиться при целевых атаках на организации.

Эксперты подчеркивают: настоящая отписка от рассылки не требует паспортных данных или номера телефона. Достаточно просто адреса электронной почты или настроек в самом почтовом клиенте.

Ранее депутат Государственной думы РФ Антон Немкин призвал развивать рефлекс скептицизма против телефонных аферистов.